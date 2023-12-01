Омбудсмен рассказала о просьбах украинских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообщалась с украинскими военнопленными и выяснила, чего они хотят. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все украинские военнослужащие задают один вопрос: «Когда можно быстрее домой?» — рассказала Москалькова.

По ее словам, в первую очередь хочется помочь тем, кто имеет хронические заболевания, требующие особой медицинской поддержки.

Перед этим, 30 ноября, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на условиях взаимности посетили военнослужащих обеих стран, попавших в плен в ходе боевых действий.

1 декабря в Минобороны России сообщили о звонках пленных ВСУ родственникам. Выяснилось, что у восьми из десяти военнопленных в группе родственники ничего не знали об их судьбе на поле боя.

Ранее The Times рассказала о жизни россиян в украинском плену.