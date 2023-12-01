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Врач раскрыла опасность негативного мышления

Психотерапевт Лушникова: негативное мышление повышает риск развития деменции

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Shutterstock

Отрицательные мысли не только забирают у человека энергию, но и влияют на ментальное и физическое здоровье. Об этом в беседе с РИАМО предупредила психотерапевт, медицинский психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Юлия Лушникова. По ее словам, длительное негативное мышление вовсе повышает риск развития деменции.

«Разница между теми, кто справляется с негативными мыслями и движется вперед, и теми, кто часто сталкивается с трудностями, заключается в умении первых отказываться от самокритики», — отметила психотерапевт.

Она добавила, что все люди в разной степени могут страдать от негативных мыслей, поэтому очень важно от них избавляться, прощая себя за ошибки и стараясь увидеть позитив даже в провалах.

Нейропсихолог Ирина Хвингия отмечала, что низкая работоспособность и концентрация внимания зачастую связаны с негативным мышлением. По ее словам, люди чаще всего запоминают именно негативные события, поскольку они эмоционально окрашены.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина в свою очередь сообщила, что для эффективной борьбы с тревожностью необходимо делать дыхательные упражнения. Также она посоветовала регулярно заниматься спортом и описывать свои эмоции в дневнике.

Ранее эксперт назвал причины депрессии у россиян.

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