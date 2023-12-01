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В Москве горит рынок «Садовод»

На рынке «Садовод» в Москве произошел пожар

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На вещевом рынке «Садовод» в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Территория «Садовода» охвачена густым серо-черным дымом. На месте рынка работают пожарно-спасательные подразделения. Отмечается, что возгорание происходит в торговых павильонах. Проводится эвакуация посетителей и сотрудников.

Стоит отметить, что это не первый пожар на территории «Садовода». В июне текущего года там горело три торговых павильона. Спасатели тогда смогли локализовать возгорание на площади 30 кв. метров. В в мае также было опубликовано видео с пожаром на территории ТК «Садовод».

В ноябре 2022 года «Садовод» горел на площади 50 кв. м. Тогда в результате инцидента никто не пострадал, рынок продолжил работу в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Ростове потушили мощный пожар на рынке «Темерник».

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