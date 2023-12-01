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Практически все задержанные из-за непогоды поезда введены в график

Минтранс: погода позволила возобновить перевалку грузов в черноморских портах

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Shutterstock

Погодные условия позволили возобновить перевалку грузов и перевозки пассажиров в портах Черноморского побережья. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«<…> Погодные условия позволили <…> возобновить перевалку грузов и пассажирские перевозки в основных морских портах Черноморского побережья РФ», — уточнили в сообщении.

В ведомстве отметили, что это сделано с «некоторыми ограничениями». В министерстве обратили внимание, что практически все поезда, следующие на Черноморское побережье, введены в график.

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