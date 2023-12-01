Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семья из Москвы незаконно продавала рецептурные препараты и попалась полиции

В Москве поймали семью, незаконно торговавшую рецептурными препаратами в аптеке

В Москве полицейские поймали семью, незаконно торговавшую рецептурными препаратами в аптеке. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции пресекли нелегальный семейный бизнес, который организовал директор одной из столичных аптек. Злоумышленники продавали ограниченные к свободному обороту лекарства без рецептов и кассовых чеков.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 17 килограммов препаратов. Их общая стоимость превышает 85 млн рублей.

В отношении четверых россиян возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Их заключили под стражу. Один из фигурантов находится под домашним арестом.

Ранее в Москве задержали участников ОПГ, вымогавших деньги за неудаление информации о политиках из Telegram.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий