Семья из Москвы незаконно продавала рецептурные препараты и попалась полиции

В Москве полицейские поймали семью, незаконно торговавшую рецептурными препаратами в аптеке. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции пресекли нелегальный семейный бизнес, который организовал директор одной из столичных аптек. Злоумышленники продавали ограниченные к свободному обороту лекарства без рецептов и кассовых чеков.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 17 килограммов препаратов. Их общая стоимость превышает 85 млн рублей.

В отношении четверых россиян возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Их заключили под стражу. Один из фигурантов находится под домашним арестом.

Ранее в Москве задержали участников ОПГ, вымогавших деньги за неудаление информации о политиках из Telegram.