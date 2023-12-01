В Свердловской области воспитательница вывихнула руку трехлетней девочке

В Серове Свердловской области воспитательница детского сада «Сказка» вывихнула руку трехлетней девочке. Об этом сообщает E1.RU.

Мать девочки рассказала, что в один из дней, когда она пришла в детский сад за ребенком, у дочери была истерика. Воспитательница сказала, что она упала.

Всю ночь ребенок мучился от боли, и утром родители отвезли дочь в медицинское учреждение, где ей диагностировали подвывих головки левого луча. После этого девочке дважды вправляли руку — сначала под наркозом, а потом без него.

Позже родители ребенка обратились в управление образования города и в ПДН. Подключившаяся к делу полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, которые в результате пролили свет на происхождение травмы девочки — воспитательница сильно дернула ее за руку.

«Когда я увидела, как воспитатель дернула руку моей дочери, которая лежала на полу, я аж подпрыгнула. Я понимаю, какую боль испытала моя дочь, какая у нее была истерика. Воспитатель дала ей попить воды. И с вывихнутой рукой начала одевать: засовывать ручку в комбинезон. Может быть, этим она еще усугубила травму ребенка», — рассказала мать девочки, передает издание.

В детском саду педагогу сделали выговор и провели внеплановые инструктажи со всеми сотрудниками. Травму ребенка в образовательной организации назвали несчастным случаем.

Ранее читинка обвинила воспитательницу детсада в избиении детей.