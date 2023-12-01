Снегоуборочный трактор в Москве столкнулся с автобусом

В Москве сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и автобуса. Речь идет о снегоуборочной технике, столкнувшейся с общественным транспортом в Можайском районе на улице Кулибина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

В результате ДТП пострадали два человека. Сильнее поврежден автобус – разбито лобовое стекло и покорежена передняя дверь.

В каком состоянии находятся пострадавшие на данный момент, неизвестно. Причины и детали дорожной аварии выясняют прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов.

На днях в Таганроге водитель ВАЗ-2107 за десять минут дважды стал участником ДТП и не пострадал.

Специалисты ранее выяснили, что среди автомобилей китайских марок чаще всего попадали в ДТП машины Chery, Haval и Geely. К такому выводу они пришли на основе проанализированных данных с января по октябрь текущего года.