На курорте «Манжерок» открылась выставка ледяных скульптур

В преддверии открытия всесезонного курорта «Манжерок» Сбер представил фестиваль-конкурс «Ледовые скульптуры» для скульпторов-художников, сообщает пресс-служба Сбера.

Ледяные фигуры будут одним из украшений променада курорта «Манжерок» весь сезон. Там же будут организованы фотозоны и специальные тематические мероприятия для детей.

Ледяной променад «Манжерока» открыт для всех посетителей, вход в него бесплатный. На прогулочном бульваре уже работают шесть торговых павильонов.

«Я приветствую вас на открытии нового объекта на курорте «Манжерок» — прогулочного променада. Его строительство было реализовано в кратчайшие сроки: от идеи до ее воплощения прошло всего около 3 месяцев. Сегодня здесь работает 6 торговых точек, собранных из модульных конструкций скоростного строительства. Специально к сегодняшней церемонии здесь также открылся ледовый город», — отметил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

Конкурс ледяных скульптур для променада проводился в два этапа. Во время заочного тура художники представили эскизы будущих скульптур. Во второй очный этап прошли 15 работ. Мастера из разных городов России создавали ледяные фигуры на тему «Легенды и мифы Горного Алтая».

Для создания ледяных скульптур организаторы конкурса заранее нашли промерзшие озера в горах Кош-Агачского района Республики Алтай и установили оборудование для добычи льда. Команда ледорубов из 20 человек привезла для конкурса 200 тонн льда.