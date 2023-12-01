Москву завалит сильнейший за десятилетия снегопад

В воскресенье, 3 декабря, на Москву обрушится сильный снегопад, в результате которого в российской столице вырастут сугробы, их высота станет рекордной за последний 71 год. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков! Будет побит суточный рекорд осадков этого дня 1980 года», — написал он.

Согласно прогнозам синоптика, в субботу, 2 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода, ночью выпадет кратковременный снег, днем осадки прекратятся. На следующий день город атакует южный циклон, после полудня начнется обильный снегопад, который принесет около 1/3 осадков от месячной нормы, прогнозируется метель с ухудшением видимости до 300-500 метров и рост высоты сугробов с 18 до 27-30 см, что близко к рекорду высоты снежного покрова.

«На следующей неделе ударят крепкие «введенские» морозы», — подытожил он.

До этого в прогностическом центре «Метео» предсказали сильные снегопады в центральной части России.

Ранее Гидрометцентр сообщил о потеплении на Сахалине.