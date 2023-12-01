Врач рассказал, как метеочувствительным людям перенести магнитную бурю

В период магнитной бури, которая ожидается 1 декабря, важно избегать психоэмоциональных нагрузок и стресса. Об этом kp.ru рассказал профессор-кардиолог Мехман Мамедов.

По его словам, стресс и тревога могут усилить плохое самочувствие в этот период. В период магнитной бури эксперт советует высыпаться, а также больше отдыхать гулять на свежем воздухе. При этом физические нагрузки лучше ограничить. Также важно пить достаточное количество воды.

Отдельный совет Мамедов дал гипертоникам — следить за давлением. Кроме того, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно продолжать принимать назначенные препараты и узнать у врача, какие лекарства нужно принимать в случае обострений.

«Я и сам метеочувствительный человек и могу подтвердить: бури влияют на самочувствие», — добавил кардиолог.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что экстремально сильная магнитная буря в Москве продлится до 15 часов 1 декабря. В связи с этим он призвал жителей столицы соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что три четверти россиян считают, что магнитные бури в ноябре негативно повлияли на них.