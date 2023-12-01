На Сахалине ожидается циклон с мокрым снегом и дождем

На следующей неделе в Сахалинской области резко потеплеет. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные в региональном гидрометцентре.

Так, столбики термометров могут подняться до +4 °C. А после этого в регион придет циклон.

По данным синоптиков, в выходные дни на острове будет умеренно морозная погода. Временами пойдет небольшой снег. Температура на севере региона ночью составит -12…-17 °C, в долинах -20…-25 °C, днем — -8…-13 °C. В южных районах ожидается -11…-16 °C, на юго-западе -6…-11 °C, днем — -0…-5 °C.

В Южно-Сахалинске 2 декабря существенных осадков не ожидается, на улице будет -13…-15 °C. Днем в городе может пройти небольшой снег, максимальная температура воздуха составит -1…-3 °C. 3 декабря в областном центре будет ночью небольшой снег, днем будет сухо и 0...-2 °C.

В начале следующей недели на юге острова существенных осадков не ожидается, на севере возможен небольшой снег. Однако в южных районах воздух днем может прогреться до плюсовых показателей в +2…+4 °C.

Во второй половине недели придет циклон с запада. Ожидается мокрый снег с дождем, усиление ветра, гололедица. Днем в пятницу циклон переместится в Охотское море. Временами будет идти снег и похолодает на 3-4 °C.

Ранее в прогностическом центре «Метео» предсказали сильные снегопады в центральной части России.