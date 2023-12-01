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Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидается небольшой снегопад и -5 °C

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Москве в пятницу, 1 декабря, ожидается небольшой снегопад и -5 °C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в российской столице составит от -3 °C до -5 °C. В ночь на 2 декабря столбики термометров будут показывать до -9 °C.

При этом в городе может пройти небольшой, местами умеренный снегопад. Скорость порывов ветра достигнет 4-9 метров в секунду, но в некоторых районах населенного пункта ветер усилится до 17 метров в секунду.

В связи с этим москвичей предупредили о гололедице на дорогах. Атмосферное давление, в свою очередь, составит около 742 мм ртутного столба, подчеркивается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в Московской области опустится до -7 °C. Максимальная температура воздуха составит -2 °C.

До этого были названы сроки окончания мощных снегопадов в Москве.

В конце недели москвичей снова ожидают снегопады, хотя менее интенсивные.

Ранее в прогностическом центре «Метео» предсказали сильные снегопады в центральной части России.

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