Площадь пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону выросла

Площадь пожара, охватившего рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону, увеличилась с 3 до 4 тыс. кв. метров, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тыс. кв. метров», — сообщили в ведомстве.

До этого власти сообщали о том, что пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону охватил уже 3 тысячи кв. м. Также власти отметили, что угроза распространения огня на жилые объекты отсутствует.

Также известно, что ГИБДД перекрыла четыре улицы на подъездах к горящему рынку — Лелюшенко, Миронова, Днепровский и Каскадную. На месте работает семь экипажей ДПС.

Вечером 30 ноября вещевые павильоны загорелись на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок «Белый Темер». Возгоранию был присвоен 3 ранг.

До этого сообщалось, что в помощь пожарным направлены наряды полиции и ОМОН.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.