Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Испании оккупанты жилья забросали полицию петардами

В Барселоне оккупанты двух зданий забросали полицию петардами при выселении

close
100%
Juan Medina/Reuters

В Барселоне оккупанты двух зданий забросали полицейских петардами при выселении. Об этом пишет газета La Vanguardia.

По информации издания, они также использовали камни, мешки с мусором и прочие предметы. Операция по выселению началась рано утром в четверг, 30 ноября, и продолжалась в течение примерно пяти часов. Полицейские отрезали здания от остального квартала с помощью специального кордона.

«Полиция арестовала семерых жителей, находившихся внутри двух зданий и получивших Моссо с предметами и жидкостями. Им предъявлено обвинение в преступлениях сопротивления, неповиновения и нападках на власть.

10 ноября объединенная ассоциация полицейских Испании заявляла, что вышла на протесты в Барселоне против соглашения по закону об амнистии каталонских сепаратистов партии исполняющего обязанности премьера страны Педро Санчеса PSOE и сепаратисткой партии «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya).

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий