В Испании оккупанты жилья забросали полицию петардами

В Барселоне оккупанты двух зданий забросали полицейских петардами при выселении. Об этом пишет газета La Vanguardia.

По информации издания, они также использовали камни, мешки с мусором и прочие предметы. Операция по выселению началась рано утром в четверг, 30 ноября, и продолжалась в течение примерно пяти часов. Полицейские отрезали здания от остального квартала с помощью специального кордона.

«Полиция арестовала семерых жителей, находившихся внутри двух зданий и получивших Моссо с предметами и жидкостями. Им предъявлено обвинение в преступлениях сопротивления, неповиновения и нападках на власть.

10 ноября объединенная ассоциация полицейских Испании заявляла, что вышла на протесты в Барселоне против соглашения по закону об амнистии каталонских сепаратистов партии исполняющего обязанности премьера страны Педро Санчеса PSOE и сепаратисткой партии «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya).

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