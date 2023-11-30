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Кандидат в депутаты Риттер обвинил сотрудников военкомата в похищении сына

Кандидат в тульские мундепы Риттер сообщил, что в военкомате удерживают его сына

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Кандидат в тульские муниципальные депутаты Алексей Риттер заявил, что его сына незаконно забрали сотрудники военкомата. Об этом политик рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Мой сын незаконно удерживается в здании военного комиссариата Тульской области ул. Болдина д.77. У него отобрали мобильный телефон», — написал Риттер.

По словам мужчины, он разговаривал по телефону с военным комиссаром Сафроновым А.А., и тот якобы скрыл информацию о пребывании его сына в военкомате. Также Риттер подчеркнул, что сотрудники военкомата отказались встречаться с ним и не дали ему увидеться с сыном.

«О ситуации в курсе военная прокуратура Тульской области. Ожидаю приезда полиции для принятия мер по пресечению незаконного удержания», — отметил кандидат в мундепы.

Ранее правительство утвердило изменения в области воинского учета.

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