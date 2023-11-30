Россиянин в США признал себя виновным по делу о кибермошенничестве

Гражданин России Владимир Дунаев признал себя виновным в США в рамках дела о кибермошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда в штате Огайо.

«Мы ожидаем изменения показаний. Он признает вину», — сказала представительница суда.

По ее словам, приговор россиянину ожидается в середине марта. При этом она не уточнила, по каким именно эпизодам он признает вину.

30 ноября состоится досудебное слушание.

В июле сообщалось, что Дунаева в связи с инициированным против него властями США судебным делом по обвинению в совершении киберпреступлений, находящегося в предварительном заключении в тюрьме в штате Огайо, посетили сотрудники посольства РФ.

Дунаев был задержан 25 мая по запросу в США в Южной Корее. По этому делу проходят гражданка Латвии Анна Витте, ранее арестованная в Майами, также четверо остающихся на свободе россиян и украинец.

Ранее Песков прокомментировал визит дипломатов к россиянину Дунаеву и его возможный обмен.