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Стало известно о состоянии 95-летней блокадницы, которую уронили в петербургской больнице

Блокадница, которую уронили в больнице Петербурга, сломала ребро

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге 95-летняя блокадница после падения в коридоре сломала ребро. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на родственников пенсионерки.

По словам родственников женщины, женщине сделали рентген только на четвертый день пребывания в больнице — снимок показал перелом ребра. Также после падения у блокадницы остались крупные синяки на правой стороне тела.

Сейчас женщину перевели из реанимации в кардиологическое отделение, где к ней может приходить семья.

По словам родственников пенсионерки, в один из визитов они заметили в медучреждении тараканов.

В пресс-службе Госпиталя ветеранов опровергли информацию, предоставленную изданию якобы родственниками блокадницы и отметили, что они находятся на связи с родственниками пенсионерки, и у них нет претензий к больнице.

«Информация, предоставленная псевдородственником не соответствует действительности. Мы заслуженное учреждение с хорошей репутацией», — подчеркнули в пресс-службе госпиталя.

Ранее в СМИ сообщили, что сотрудница «скорой» уронила 95-летнюю блокадницу с каталки в коридоре больницы.

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