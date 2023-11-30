В Wildberries подняли цену за возврат товара в два раза

Российский маркетплейс Wildberries поднял цену за возврат товара. Теперь при отказе от пришедшей в пункт выдачи позиции придется заплатить 200 рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным СМИ, раньше стоимость возврата товара варьировалась от 50 до 100 рублей за один товар. Также издание утверждает, что при заказе товара стоимостью ниже 200 рублей, за возврат придется заплатить стоимость самого товара, так что покупателю в любом случае будет необходимо забрать заказ.

Ранее пользователи маркетплейса заметили, что Wildberries стал устанавливать комиссию в тысячу рублей за отказ от некоторых товаров.