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Еще одна азиатская страна захотела возобновить прямое авиасообщение с Россией

Минстрой России: Лаос захотел возобновить прямое авиасообщение с Россией

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Shutterstock

Лаос захотел возобновить прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя РФ.

По данным издания, сейчас этот вопрос прорабатывает Росавиация.

В сообщении ведомства отметили, что турпоток россиян в Лаос в 2023 году превысил показатели до пандемии. Также есть потенциал для дальнейшего роста благодаря безвизовому режиму, заключили специалисты.

Также министр транспорта Виталий Савельев сообщил о возможности возобновлении полетов на Филиппины и в Индонезию. По его словам, российские авиакомпании прорабатывают возможность открытия прямых рейсов.

До этого Росавиация предложила российским авиаперевозчикам начать полеты в Пхеньян. Представители регулятора обсуждают с коллегами из КНДР возможности расширения авиасообщения между двумя странами.

По данным «Коммерсанта», предложение уже поступило в «Аэрофлот» и «Аврору», и последняя подтвердила свою «теоретическую готовность». В настоящее время единственная возможность попасть в Пхеньян без специального рейса — это использовать самолеты Air Koryo из Владивостока.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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