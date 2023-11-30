В РПЦ прокомментировали запрет ЛГБТ* в России

Признание движения ЛГБТ экстремистской организацией и его запрет в России можно назвать формой нравственной самозащиты общества. Об этом заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, пишет РИА Новости.

Он отметил, что по словам многих западных христиан, которые придерживаются традиционных убеждений насчет брака и семьи, деятельность ЛГБТ-движений направлена на вытеснение христианского представления о браке и семье.

Кипшидзе заявил, что в Европе исторически представление о семье как о союзе мужчины и женщины основано на вероучении христиан. Поэтому деятельность ЛГБТ направлена против христианского представления о браке, а также против самой религиозной концепции, уверен он.

В итоге деятельность ЛГБТ-сообщества приводит к ущемлению прав верующий в тех странах, где движение получило свободу действий, заключил Кипшидзе.

30 ноября Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность на территории страны. Иск рассматривали в закрытом режиме: в зале суда присутствовали только представители Минюста, а журналистов пустили на оглашение решения. В Кремле процесс комментировать отказались и заявили, что не следят за ним.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».