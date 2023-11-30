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Мошенники требуют у семьи пропавшего художника в Ростове-на-Дону 1 млн рублей

RT: мошенники требуют от семьи художника из Ростова-на-Дону 1 млн рублей

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Depositphotos

В Ростове-на-Дону телефонные мошенники требуют у семьи пропавшего художника Юрия Ч. 1 млн рублей. Они утверждают, что он находится в заложниках, сообщает RT со ссылкой на свой источник. По его данным, с родственниками художника связались с украинских номеров. Предположительно, мужчину вынудили взять в долг деньги и спрятаться от близких.

Злоумышленники заявили семье похищенного, что его бьют, и потребовали заплатить им 1 млн рублей, утверждая, что эту сумму он якобы занял у них ранее и не смог вернуть. Свои сообщения они сопровождают фотографиями избитого мужчины.

Сестра художника рассказала, что началось все с просьбы брата к отцу занять ему 250 тыс. рублей для инвестирования в какой-то проект. После этого мужчина пропал.

Один из членов семьи художника предполагает, что Юрия не держат в заложниках – по его мнению, художник стал жертвой «психической атаки». Пострадавшего убедили, что он выполняет некое «секретное задание» ФСБ и СК, считает родственник.

Напомним, осенью в Москве пропала библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки, также ставшая жертвой мошенников. Ее заставили спрятаться, а родственница женщины сообщала, что ей позвонил неизвестный и потребовал выкуп в 5 миллионов рублей. Позднее женщину, которая скрывалась от полиции по требованию мошенников, нашли.

Ранее пенсионерка в Москве лишилась двух квартир и отдала 19 млн мошенникам из Москва-Сити, думая, что это инвестиции.

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