Офтальмолог развеяла миф о пользе черники и моркови для зрения

Морковь и черника действительно содержат большое количество витаминов, однако их польза для зрения сильно преувеличена. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» рассказала офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова.

Она отметила, что указанные продукты богаты витаминами группы B и C. В то же время морковь и черника содержат витамины группы PP, лютеин, бета-каротины и зеаксантин.

По словам эксперта, при попадании в организм бета-каротин превращается в витамин A. Последний благотворно влияет на синтез радопсина, который является основным зрительным пигментом.

Тем не менее Меркулова уточнила, что дополнительное потребление витамина A необходимо только людям с серьезными наследственными заболеваниями. В частности, это касается пациентов с пигментным ретинитом.

Кроме того, как сказала офтальмолог, морковь отличается большим содержанием лютеина и зеаксантина. Данные вещества защищают сетчатку глаз от свободных радикалов и ультрафиолетовых лучей.

Однако, чтобы добиться желаемого эффекта, человеку надо ежедневно съедать несколько килограммов овощей и ягод. Подобное просто невозможно, поэтому офтальмолог рекомендовала обратить внимание на специальные витаминно-минеральные препараты.

«Нужно помнить, что эти вещества необходимы для нормальной работы сетчатки глаза и организма в целом, но никакие имеющиеся заболевания черника и морковь не вылечат», — указала Меркулова.

В конце она добавила, что сохранить хорошее зрение помогут регулярные осмотры у офтальмолога и здоровый образ жизни (ЗОЖ). Более того, врач посоветовала постоянно следить за своим состоянием при наличии хронических заболеваний.

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