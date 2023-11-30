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В Дагестане бетономешалка рухнула в воду из-за не выдержавшего ее вес моста

В Дагестане мост не выдержал веса бетономешалки и обвалился

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РГВК «Дагестан»' class="item-image" >
Телеграм-канал РГВК «Дагестан»

В Дагестане мост не выдержал вес бетономешалки. Об этом сообщает «РГВК «Дагестан».

Инцидент произошел в районе поселка Шамхалтермен. Во время движения большегруза мост рухнул вниз. На кадрах с места инцидента заметно, как еще одна бетономешалка помогает виновнику выбраться из реки.

Конструкцию жители населенного пункта построили самостоятельно, мост не был рассчитан на крупные виды транспорта. Соответствующий знак был установлен около конструкции, но водитель все же решил ехать.

В отношении мужчины возбудят дело об административном правонарушении. Если его вина будет доказана, наиболее вероятно, фигуранту придется возмещать ущерб.

Ранее в Индии более 40 рабочих оказались под завалами частично обрушившегося туннеля.

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