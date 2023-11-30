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На российско-финской границе появились двойные заграждения

В Финляндии установили двойные заграждения на границе с Россией

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Финляндии на границе с Россией появились двойные заграждения. Об этом сообщает портал Yle.

Отмечается, что пограничные пункты на российско-финской границе также не работают.

«На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем», — говорится в публикации.

Заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари отметил, что финские пограничники будут действовать как службы правопорядка в случае прибытия к закрытым КПП мигрантов.

До этого издание «Фонтанка.ру» сообщало, что сотрудники пограничной службы вынуждены работать в исключительной ситуации.

В настоящее время все пункты пропуска на границе Финляндии и России закрыты кроме того, по которому курсируют грузовые поезда. При этом тех, кто просит убежища, готовы пропустить только при условии, что они находятся в очень уязвимом положении.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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