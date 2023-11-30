Стала известна сумма ущерба из-за непогоды в Крыму

Предварительная сумма ущерба от последствий шторма в Крыму достигла 39,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

«На данное время ущерб по Республике Крым предварительный составляет порядка 39,7 млрд рублей», — заявил он.

По его словам, на данный момент работы продолжаются, сил и средств для этого достаточно.

Накануне председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил о нанесенном шторме ущербе на 1,3 млрд рублей.

До этого министр ЧС в республике Крым Сергей Садаклиев заявил, что к вечеру среды, 29 ноября, порядка 9,3 тысячи человек находятся на полуострове без света из-за шторма. По его словам, энергетики смогли подать электроэнергию более чем 41 тысяче человек. Перед этим Садаклиев заявлял, что около 45 тысяч человек остаются в Крыму без света после циклона.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев доложил Путину о темпах восстановления Севастополя после циклона.