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В Крыму объявлено штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на 1-3 декабря

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«ЧП / Крым»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП / Крым»

В Крыму второй раз на неделе объявлено штормовое предупреждение на период 1-3 декабря. Об этом сообщается на сайте МЧС полуострова.

«В Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с», — сообщили в министерстве.

Граждан предупреждают о возможных авариях на энергетических и других инфраструктурных объектах, обвалах на горных перевалах, а также риске падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и угрозы удара током из-за обрыва линий электропередач вследствие ЧС.

На этом фоне граждан призвали соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность, воздерживаться от выхода в море и посещения набережных, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев и ограничить выезд на личных авто.

До этого в МЧС сообщили, что в Крыму без света остаются 9,3 тыс. человек.

Ранее в Крыму подсчитали ущерб от шторма.

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Шторм в Крыму
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