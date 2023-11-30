В украинском Николаеве произошли взрывы

Несколько взрывов произошли в городе Николаев, который является административным центром Николаевской области Украины. Об этом сообщило местное издание Klymenko Time.

Другие подробности о ситуации в населенном пункте пока не уточняются. В том числе это касается количества взрывов и возможных разрушений.

При этом, по данным официального онлайн ресурса Министерства цифровой трансформации Украины, днем 30 ноября в двух регионах страны была объявлена воздушная тревога. В момент появления сообщений о взрывах особый режим действовал на территории Николаевской и Днепропетровской областей.

За день до этого в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей, также произошли взрывы. Как отметил назначенный Киевом руководитель военной администрации населенного пункта Роман Мрочко, взрывы произошли в прибрежных районах Херсона.

Позже украинское издание «Страна.ua» сообщило о нескольких взрывах на территории Днепропетровской области. Местные власти не делали никаких официальных заявлений по этому поводу, однако в то же время в регионе сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее в Херсоне рассказали о повреждении одного из местных заводов.