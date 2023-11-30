Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала отличительную черту зрелой личности

Психолог Федорова: ответственность является отличительной чертой зрелой личности

close
100%
Depositphotos

Главной отличительной чертой зрелой личности является способность брать ответственность за свои решения. Об этом в беседе с РИАМО заявила коуч, психолог, эксперт по отношениям Анастасия Федорова. Она подчеркнула, что не существует хороших или плохих решений, есть лишь выбор, за который нужно отвечать.

«Нужно выработать свой личный ценностный кодекс, понимание, что для вас хорошо и плохо, правильно и неправильно. Разумеется, важно учесть в нем базовые моральные ценности и Уголовный кодекс, чтобы избежать нежелательных последствий», — сказала Федорова.

Она добавила, что в личный кодекс не должны входить мнения других людей, поскольку основа зрелой личности — формирование собственных суждений на основе личного опыта.

До этого психолог Юлия Ковалевская рассказала, как распознать у себя синдром отложенной жизни. По ее словам, это постоянное ожидание и откладывание начинаний на потом. Она также отметила, что данные защитные механизмы, как правило, формируются годами, поэтому они очень сильны.

Ранее психологи объяснили, как справиться со злорадством из-за чужих неудач.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий