Психолог назвала отличительную черту зрелой личности

Главной отличительной чертой зрелой личности является способность брать ответственность за свои решения. Об этом в беседе с РИАМО заявила коуч, психолог, эксперт по отношениям Анастасия Федорова. Она подчеркнула, что не существует хороших или плохих решений, есть лишь выбор, за который нужно отвечать.

«Нужно выработать свой личный ценностный кодекс, понимание, что для вас хорошо и плохо, правильно и неправильно. Разумеется, важно учесть в нем базовые моральные ценности и Уголовный кодекс, чтобы избежать нежелательных последствий», — сказала Федорова.

Она добавила, что в личный кодекс не должны входить мнения других людей, поскольку основа зрелой личности — формирование собственных суждений на основе личного опыта.

До этого психолог Юлия Ковалевская рассказала, как распознать у себя синдром отложенной жизни. По ее словам, это постоянное ожидание и откладывание начинаний на потом. Она также отметила, что данные защитные механизмы, как правило, формируются годами, поэтому они очень сильны.

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