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В Саратове семиклассник жестоко избил школьника и сломал ему ребра

В Саратове подросток-мигрант сломал ребра сверстнику во время драки

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Телеграм-канал Мигранты — всё как есть

В Саратове правоохранители провели проверку после инцидента с дракой подростков. Об этом сообщает Прокуратура региона.

Инцидент произошел в одной из школ города в середине ноября. Между семиклассниками произошла ссора, которая переросла в избиение одного из мальчиков. Зачинщик нанес знакомому несколько ударов по разным частям тела. Пострадавший практически не сопротивлялся.

Администрация школы знала о произошедшем, но не сообщила в полицию. В результате в отношении директора возбудили уголовное дело.

Известно, что зачинщик-мигрант ранее уже состоял на учете из-за подобного происшествия. Как сообщает Telegram-канал «Мигранты – все как есть», пострадавший ребенок получил перелом ребер.

В Следственном комитете также организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее в Набережных Челнах пассажира автобуса избили ногами в ходе конфликта с мигрантами.

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