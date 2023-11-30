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Москвичам рассказали о самых популярных сервисах платформы «Электронный дом»

К платформе «Электронный дом» подключили 99% московских многоэтажек

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Unsplash

Платформу сервиса «Электронный дом» постоянно совершенствуют и добавляют в нее новые полезные материалы. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Наиболее популярными сервисами платформы на данный момент являются: база знаний , объединяющая всю информацию о доме, а также разделы «Вопросы и ответы» и «Материалы для пользователей», где находятся необходимые данные о функционале платформы и всевозможные инструкции.

Отмечается, что на текущий момент на ресурсе размещено свыше 80 полезных материалов, а к самому сервису «Электронного дома» подключено уже 99% столичных многоэтажек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Воспользоваться ее сервисами можно в мобильном приложении и на сайте. Для регистрации нужно указать логин и пароль от учетной записи на портале mos.ru.

Платформа «Электронный дом» помогает жильцам многоквартирных столичных домов решать различные вопросы вместе с соседями в онлайн-режиме. Пользователи могут воспользоваться разными инструментами: опросами, электронными объявлениями, чатами и многим другим.

Жители столицы выдали гостевой доступ в «Электронном доме» более пяти тысяч раз. Пользователи могут выбрать один из трех уровней: начальный, базовый или повышенный.

Напомним, платформа «Электронный дом» начала работу в ноябре 2020 года.

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