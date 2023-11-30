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В Казани выберут оформление будущей станции метро «Тулпар»

«РВ»: участники форума «Казаныш» выберут оформление станции метро «Тулпар»

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Жители Татарстана предложат свои варианты оформления казанской станции метро «Тулпар», которая будет расположена по проспекту Альберта Камалеева через улицу Сахарова — напротив ТЦ «Мега». Об этом сообщает «Реальное время».

По данным издания, конкурс на оформление будущей станции будет объявлен в ходе Международного архитектурно-строительного форума «Казаныш», в котором примут участие студенты, архитекторы, урбанисты, иностранные делегаты и другие специалисты. Мероприятие пройдет в Казани с 5 по 7 декабря. На форуме встретятся более пяти тысяч участников, также в нем примут участие150 спикеров из России, эксперты из Китая, Ирана, Индии и ОАЭ, представители Катара и Италии.

Первый участок новой ветки метро в Казани планируют открыть в августе 2027 года.

28 ноября стало известно, что из бюджета Татарстана планируют выделить почти 252 млн рублей, которые направят на разработку документации в объеме, которого хватит для строительства первого участка второй линии метрополитена Казани. Работы планируют завершить до конца августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что проход в метро по биометрии может появиться в российских городах.

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