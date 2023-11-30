В Калужской области ищут восьмилетнюю девочку, которая ушла в школу и не вернулась домой

В Калужской области волонтеры и правоохранители ищут восьмилетнюю школьницу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Ребенок пропал накануне в Козельске. Девочка отправилась в школу и не вернулась домой. В день пропажи на ней была золотистая куртка, черная шапка, черные брюки и белые сапоги.

На данный момент следователи по особо важным делами и криминалисты проводят следственные действия, которые помогут выяснить обстоятельства пропажи. Помимо правоохранителей, девочку ищут волонтеры.

Как сообщает Telegram-канал Baza, неизвестные написали родителям и сообщили, что девочка находится у них. Они вернут ребенка только в случае, если получат 1,5 миллиона рублей в криптовалюте на указанный счет. Несмотря на требования не обращаться в полицию, мать написала заявление. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

Ранее в Красноярске школьница ушла ночевать в подруге и пропала.