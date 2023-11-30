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Алиханов высказался о необходимости системного решения транзита в Калининград

Алиханов: вопрос транзита в и из Калининграда требует системного решения

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о сложной ситуации с пропуском машин в Литву из региона. В своем Telegram-канале он написал, что проблему транзита необходимо разрешить.

По словам Алиханова, за последние сутки Литва пропустила всего 52 грузовика, что в три раза ниже проектной пропускной способности. Из-за этого, отмечает глава региона, на границе образовались очереди.

«Вопрос транзита в и из Калининграда требует системного решения», — подытожил Алиханов.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Калининградскую таможню, у пункта пропуска в Литву уже скопилась очередь из 216 машин, 190 из которых ждут оформления, а 26 находятся на нейтральной полосе.

До этого сообщалось, что Евросоюз ввел запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. При этом литовская таможня утверждала, что ограничения не коснутся машин, имеющих упрощенный транзитный документ (УТД).

Ранее российская таможня обвинила Литву в саботаже работы пункта пропуска под Калининградом.

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