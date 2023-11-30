СБУ проводит обыски в Почаевской лавре УПЦ

Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской лавре Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает в своем Telegram-канале украинское издание «Левый берег».

«Предварительная причина визита — распространение российской идеологии представителями лавры», — уточнили украинские журналисты.

До этого сторонники ПЦУ захватили храм Архистратига Михаила в Киевской области.

В 2019 году Православная церковь Украины получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

ПЦУ стала объединительным проектом, к ней присоединились верующие провозглашенной в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой церкви стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.

К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью).

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее православные журналисты Украины написали, что от рук сторонников ПЦУ в киевской Лавре пострадали канцелярия и ризница.