Читинка обвинила воспитательницу детсада в избиении детей

В Чите женщина обвинила педагога в детском саду в избиении своих воспитанников и обратилась в Следственный комитет. Об этом сообщает Chita.ru.

Россиянка пришла в детский сад, чтобы забрать племянника. В связи с тем, что входная дверь была приоткрыта, она без звонка в домофон зашла в помещение группы.

«Когда я зашла в помещение группы, услышала шлепки и плач детей. Посмотрела — там воспитатель поднимает детей, бьет по заду и толкает, прямо швыряет в угол», — рассказала читинка, передает издание.

По словам женщины, воспитательница испугалась и начала оправдываться, когда та попыталась ее остановить. При этом вторая сотрудница детского сада, находившаяся в группе, не сделала педагогу замечания. Россиянка сделала вывод, что избиение детей является нормальной практикой в организации.

После произошедшего женщина обратилась в минобразования региона с просьбой уволить воспитательницу. Она также написала заявление в Следственный комитет, который передал его в полицию. Для выяснения всех обстоятельств назначена служебная проверка.

Ранее в Новосибирске педагог детского сада заявила, что ее принуждали бить детей.