В Москве МЧС второй раз выехали на спасение застрявшей в стене дома кошки

В стене дома в Юго-Восточном округе Москвы застряла кошка. Минувшей ночью на помощь к ней вызвали бригаду спасателей, которые не смогли сразу освободить животное. С утра сотрудники МЧС повторно выехали на вызов, операция началась, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

Здание, в стене которого застряла кошка, находится по ул. Мусы Джалиля в Зябликове. Кошка просидела в стене, жалобно мяукая, неделю. Ночью спасатели не смогли найти сотрудника управляющей компании и не получили разрешение на работы, поэтому вернулись утром. Они сообщили, что для освобождения животного, обнаружить точное место нахождения которого на первом выезде не удалось, необходима специальная аппаратура и переговоры с электриками.

По последней информации, спасатели обнаружили кошку. Для ее спасения есть все необходимое, предполагается, что скоро ее удастся вызволить.

В начале ноября в Санкт-Петербурге спасли сибирского кота, который провалился в вентиляционную шахту и провисел в узком пространстве вниз головой 10 часов.

В Москве также спасли кота, который просидел запертым в автомобиле четыре дня без еды и воды.