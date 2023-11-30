Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве МЧС второй раз выехали на спасение застрявшей в стене дома кошки

«360»: МЧС приступили к освобождению застрявшей в стене дома кошки в Москве

close
100%
Julian Stratenschulte/Global Look Press

В стене дома в Юго-Восточном округе Москвы застряла кошка. Минувшей ночью на помощь к ней вызвали бригаду спасателей, которые не смогли сразу освободить животное. С утра сотрудники МЧС повторно выехали на вызов, операция началась, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

Здание, в стене которого застряла кошка, находится по ул. Мусы Джалиля в Зябликове. Кошка просидела в стене, жалобно мяукая, неделю. Ночью спасатели не смогли найти сотрудника управляющей компании и не получили разрешение на работы, поэтому вернулись утром. Они сообщили, что для освобождения животного, обнаружить точное место нахождения которого на первом выезде не удалось, необходима специальная аппаратура и переговоры с электриками.

По последней информации, спасатели обнаружили кошку. Для ее спасения есть все необходимое, предполагается, что скоро ее удастся вызволить.

В начале ноября в Санкт-Петербурге спасли сибирского кота, который провалился в вентиляционную шахту и провисел в узком пространстве вниз головой 10 часов.

В Москве также спасли кота, который просидел запертым в автомобиле четыре дня без еды и воды.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий