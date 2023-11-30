В Петербурге рабочего госпитализировали с отеком головного мозга после падения на стройке

В Петербурге гражданин Узбекистана попал в больницу после падения на стройке. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Шушарах. По предварительной информации, человек упал с высоты на работах с ангарами на Московском шоссе. Более точная информация отсутствует, так как на стройке видеонаблюдения нет.

Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, отеком головного мозга, ушибом головного мозга тяжелой степени и другими серьезными травмами.

Мигрант оказался в Петербурге в 2021 году. Сначала он был на миграционном учете, но впоследствии действие документов закончилось, и он находился в России нелегально.

Ранее в Индии более 40 рабочих застряли в частично обрушившемся туннеле.