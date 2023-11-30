Теракт в Иерусалиме попал на видео

Ynet News опубликовало кадры нападения на прохожих в Иерусалиме. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале издания.

На ролике видно, как неизвестный выходит из автомобиля с огнестрельным оружием в руках и стреляет по людям на остановке, после чего те разбегаются в разные стороны.

До этого сообщалось, что в результате нападения пострадали шесть человек.

По данным полиции Израиля, двое человек открыли огонь на автобусной остановке при въезде в город. Согласно предварительным данным, террористов нейтрализовали.

16 ноября сообщалось, что трое напали с оружием на контрольно-пропускной пункт в туннеле к югу от Иерусалима. Злоумышленники были нейтрализованы, от их рук пострадали четверо человек.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.