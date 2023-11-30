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Верховный суд признал экстремистским движение ЛГБТ

Верховный суд признал экстремистским ЛГБТ-движение и запретил его в России

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Верховный суд России признал «Международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение о запрете ЛГБТ-движения в России вступает в силу немедленно.

Заседание проходило 30 ноября в закрытом режиме. По данным агентства, иск рассматривали без представителя ответчика.

О том, что Министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией, стало известно 17 ноября. Ведомство выступило с требованием запретить его деятельность в России.

В Кремле обращение Минюста в Верховный суд комментировать не стали.

В требовании ведомства отмечалось, что в деятельности «ЛГБТ-движения, функционирующего на территории РФ», выявлены признаки «экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

24 ноября 2022 года Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола и о штрафах за его нарушения.

До подписания документа президентом в декабре 2022 года в стране была запрещена лишь пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей — такой закон был принят еще в 2013 году.

Ранее депутат Олег Матвейчев назвал защиту традиционных ценностей основной задачей Года семьи.

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