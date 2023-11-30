В Госдуме предложили отменить взыскания за опоздание на работу из-за непогоды

В России необходимо запретить дисциплинарные взыскания в отношении сотрудников, которые опоздали на работу из-за плохой погоды. С таким предложением в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, передает RT.

Он напомнил, что работодатели по Трудовому кодексу могут применить в отношении опоздавших без уважительной причины работников дисциплинарные взыскания, в том числе в форме замечания и выговора. Если у сотрудника в течение года будет два таких взыскания, руководство может расторгнуть трудовые отношения с ним.

Депутат добавил, что пока в трудовом законодательстве нет критериев, которые могли бы определить степень вины работника за опоздание, возникшее в результате форс-мажора из-за погодных условий. Кроме того, в нем не содержится определение, какие именно сложные погодные условия будут считаться уважительной причиной для опоздания.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативно-правовые акты положения о невозможности привлечения работника к дисциплинарному взысканию в случае опоздания из-за сложных погодных условий, значительно изменивших график движения общественного транспорта, а также рассмотреть вопрос об определении регламента верификации объяснительной информации работника, например с помощью открытой информации МЧС, муниципальных транспортных организаций и т. п.», — говорится в тексте обращения Сухарева.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого говорил, что в случае, если работодатель привлекает к дисциплинарной ответственности сотрудника, опоздавшего из-за непогоды, выговор можно обжаловать, поскольку фактически вина последнего отсутствует. Он посоветовал фиксировать на камеру свой путь от дома до работы, чтобы доказать свою невиновность. Если же руководство откажет в обжаловании выговора, с данными видеозаписями можно будет обратиться в суд, заключил юрист.

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