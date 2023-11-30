Снег и метель ожидаются в Москве

В четверг в Москве ожидается облачность, снег, местами метель, гололедица, снежные заносы и температура до -3 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В течение дня столбики термометров в столице покажут от -3 до -1 градуса. Ночью на пятницу ожидается понижение температуры до -8 градусов, а также небольшой снег и гололедица, особенно в некоторых районах.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от -5 до 0 градусов, местами возможен сильный снег. Ночью на пятницу термометры могут показывать -10 градусов, а также прогнозируется снег.

Ветер будет дуть с юго-востока и юга со скоростью 6-11 м/с, порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

В связи с гололедицей, метелью, снежными заносами и порывами ветра в столице и области будет действовать желтый уровень погодной опасности до 18:00.

В Москве водителям рекомендовали 30 ноября пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и сильного ветра.

Также сообщалось, что жители Москвы смогут увидеть редкое северное сияние.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.