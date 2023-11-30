Стало известно, кому работодатели будут выплачивать новогодние премии

Строительные компании (80%) и фирмы в области недвижимости (75%) возглавили рейтинг сфер деятельности, в компаниях которых работодатели планируют выплатить сотрудникам новогодние премии. Это показало исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 72% работодателей, которые выплатят сотрудникам новогодние премии, относятся к отрасли финансов и страхования.

65% руководителей предприятий, которые работают в области общественного питания, рассчитывают порадовать подчиненных выплатами к новому году. В секторе IT 66% компаний готовы выдать денежные поощрения сотрудникам, в сфере ретейла — 59%.

52% опрошенных компаний готовы выдать денежные поощрения всем сотрудникам, 39% — некоторым работникам, которые отличились, а 16% — только тем, кто уже долгое время трудится в их компании. 5% участников опроса будут премировать только руководство.

При этом о намерении выплачивать денежные поощрения чаще говорили опрошенные из сферы малого и среднего бизнеса, чем представители крупных компаний.

Размер новогодних премий в этом году для большинства сотрудников будет зависеть от результатов их работы, ответили 55% опрошенных представителей бизнеса. 14% компаний выплатят «13-ю зарплату». 11% респондентов рассказали, что работники получат премию в размере 21-30% от ежемесячной зарплаты.

6% назвали сумму от 10-15% ежемесячной зарплаты. Немного меньше респондентов (5%) отметили процент от общей суммы дохода за прошедший год. Еще 5% опрошенных выдадут премию в размере 16-20% от ежемесячной зарплаты. Более 50% от ежемесячной зарплаты будут выдавать 3% компаний, а 41-50% от ежемесячной зарплаты — 2% компаний.

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