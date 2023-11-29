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Двух освобожденных ХАМАС россиянок доставили на египетскую сторону КПП

Две россиянки, освобожденные ХАМАС, доставлены на египетскую сторону КПП «Рафах»

Две россиянки, которых освободило палестинское движением ХАМАС, доставлены из сектора Газа на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта «Рафах». Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News.

По данным телеканала, две женщины, имеющие российское и израильское гражданства, уже прибыли на египетскую сторону КПП «Рафах». Тележурналисты подчеркнули, что еще десять израильских пленных из сектора Газа, которых планируется освободить 29 ноября, пока не передали египетской стороне.

По информации израильских СМИ, одна из освобожденных — Елена Труфанова, сын которой и его девушка по-прежнему находятся в заложниках в секторе Газа.

До этого главу ХАМАС пристыдила помогавшая много лет палестинцам израильская заложница. Израильская активистка Йохевед Лифшиц призналась, что столкнулась с руководителем палестинских радикалов Яхьей Синваром в тоннеле под Газой и сказала, что ему должно быть стыдно за атаку 7 октября.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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