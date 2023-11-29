Ребенок выдумал историю про педофила, чтобы объяснить дыру на варежке

Девятилетний школьник, который заявил, что его пытался увести с улицы незнакомый мужчина в Калининском районе Петербурга, признался, что соврал. Об этом сообщает «Фонтанка».

История о незнакомце, который пытался увести девятилетнего мальчика, который возвращался из школы оказалась выдумкой. Предполагаемого злоумышленника, приметы которого описал ребенок искал весь личный состав патрульно-постовой службы Калининского района Петербурга.

В ходе беседы с третьеклассником правоохранители выяснили, что мальчик придумал историю о неизвестном преступнике.

В присутствии матери он рассказал инспекторам ПДН, что случайно порвал одну из варежек. Побоявшись, что его накажут за испорченный предмет одежды, школьник придумал историю про педофила, который якобы разорвал ему рукавицу.

Ранее омский подросток выдумал историю о том, как его выгнали из маршрутки.