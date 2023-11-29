Трое россиян похитили подростка и вымогали у него деньги

В центре Тулы трое местных жителей похитили подростка и вымогали у него деньги за молчание о якобы распространении несовершеннолетним наркотических средств. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 26 ноября в центре Тулы, трое молодых людей насильно затолкали 17-летнего юношу в автомобиль, отвезли домой и насильно удерживали там, вымогая деньги.

Похитители требовали отдать наличные за молчание о якобы распространении несовершеннолетним наркотических средств. В полицию о произошедшем сообщили многочисленные свидетеле похищения, злоумышленников задержали.

Фигурантами уголовного дела стали юноши 2002, 2003, 2005 годов рождения, им предъявлено обвинение. Также следователями проверяется информация о возможном сбыте наркотических веществ несовершеннолетним.

Ранее двое россиян похитили мужчину, вывезли его в багажнике в лес и вымогали деньги.