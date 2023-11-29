Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трое россиян похитили подростка и вымогали у него деньги

В Туле возбудили уголовное дело из-за похищения подростка

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В центре Тулы трое местных жителей похитили подростка и вымогали у него деньги за молчание о якобы распространении несовершеннолетним наркотических средств. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 26 ноября в центре Тулы, трое молодых людей насильно затолкали 17-летнего юношу в автомобиль, отвезли домой и насильно удерживали там, вымогая деньги.

Похитители требовали отдать наличные за молчание о якобы распространении несовершеннолетним наркотических средств. В полицию о произошедшем сообщили многочисленные свидетеле похищения, злоумышленников задержали.

Фигурантами уголовного дела стали юноши 2002, 2003, 2005 годов рождения, им предъявлено обвинение. Также следователями проверяется информация о возможном сбыте наркотических веществ несовершеннолетним.

Ранее двое россиян похитили мужчину, вывезли его в багажнике в лес и вымогали деньги.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий