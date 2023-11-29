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Москвич установил дома камеры и узнал, что его 13-летняя падчерица работает проституткой

Mash: москвич узнал, что 13-летняя падчерица проститутка, установив дома камеры

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Pixabay

В Москве мужчина поставил дома камеры видеоналюдения и узнал, что его 13-летняя падчерица работает проституткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, 47-летний житель Выхино-Жулебино тайно установил в квартире камеры видеонаблюдения из-за страха перед грабителями. Иногда он заходил проверить обстановку дома через мобильное приложение и однажды увидел, как падчерица совершает непотребные действия.

Сообщается, что так мужчина выяснил, что школьница обзванивает неизвестных мужчин и предлагает им приобрести свои интимные снимки и видео. Девочка предлагала еще ряд неуточненных услуг. После одной из таких бесед она собрала вещи и уехала.

Россиянин сохранил запись с камеры и рассказал обо всем жене. Супруги попытались проверить телефон семиклассницы, но та устроила истерику и начала угрожать родителям. После этого мужчина вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов провели со школьницей разговор. По факту произошедшего начали проверку.

Ранее в Амурской области задержали сутенеров, которые организовали два борделя.

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