Россиянин нашел огромного питона в подъезде дома в Подмосковье

В Красногорске мужчина нашел питона на лестничной клетке в ЖК. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости».

Тигрового питона длиной около 25 см обнаружил в подъезде многоэтажки житель подмосковного Красногорска, мужчине стало жаль рептилию, он забрал змею домой.

По данным РЕН ТВ, экзотический питомец быстро прижился и оказался очень неприхотливым — много спит и мало ест. В общем проблем новому хозяину не создает, однако возникла другая трудность — его жена против такого сожительства.

Сейчас неравнодушные жители ЖК ищут рептилии новый дом, владельца питона найти не удалось.

Ранее жителей российской многоэтажки напугало змеиное гнездо в подвале.