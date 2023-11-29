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Россиянин нашел огромного питона в подъезде дома в Подмосковье

В Подмосковье мужчина нашел огромного питона в подъезде

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Новости Москвы' class="item-image" >
Телеграм-канал Новости Москвы

В Красногорске мужчина нашел питона на лестничной клетке в ЖК. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости».

Тигрового питона длиной около 25 см обнаружил в подъезде многоэтажки житель подмосковного Красногорска, мужчине стало жаль рептилию, он забрал змею домой.

По данным РЕН ТВ, экзотический питомец быстро прижился и оказался очень неприхотливым — много спит и мало ест. В общем проблем новому хозяину не создает, однако возникла другая трудность — его жена против такого сожительства.

Сейчас неравнодушные жители ЖК ищут рептилии новый дом, владельца питона найти не удалось.

Ранее жителей российской многоэтажки напугало змеиное гнездо в подвале.

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