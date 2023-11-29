В Госдуме заявили о необходимости развития индустрии кино в регионах

Комитет Госдумы по контролю выделяет беспрецедентный рост доли отечественного кино по итогам 2022 года, которая составила 40,6% от общего числа фильмов в прокате. Об этом в рамках рассмотрения государственного доклада министра культуры РФ Ольги Любимовой о состоянии культуры РФ и о ходе реализации государственной культурной политики заявил депутат, зампред комитета по контролю Михаил Романов.

По его мнению, к концу 2023 года эта доля может возрасти до 70%. Он подчеркнул, что важно не только поддержать отечественный кинематограф, но и предоставить новые импульсы для развития индустрии кино в регионах, позволить им стать новыми драйверами российской киноиндустрии.

«В этой связи должен быть принят системный стратегический документ в сфере кинематографии. Последнее поручение по данному вопросу было дано председателем правительства еще два года назад», — отметил Романов.

Парламентарий подчеркнул, что достижением Министерства является системное повышение уровня кассового исполнения бюджета Минкультуры, который в 2022 году составил 99%. Также позитивной оценки заслуживает и создание усилиями Минкультуры уникальной среды для развития в России добровольческого сообщества. Кроме того, успешно реализуются меры поддержки молодых талантов, молодых деятелей культуры и искусства. Развивается сотрудничество с дружественными странами, такими как Китай, Индия, государства Ближнего Востока, Африки.

Вместе с тем депутат от имени комитета сделал ряд замечаний по тексту государственного доклада. Он отметил, что доклад Минкультуры практически не содержит анализа текущего состояния и направлений развития сферы культуры в России.

«Вместе с тем в условиях, когда недружественные страны тратят миллиарды на то, чтобы проникнуть в умы и сердца нашего народа и наших детей, нам важно видеть в докладе конкретные проблемы, стоящие перед отраслью, а также пути их решения», — сказал Романов.

В числе проблемных моментов парламентарий также упомянул дефицит квалифицированных работников сферы культуры в небольших населенных пунктах, а также - необходимость увеличения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.