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В Москве заметили уложенный на снег газон

В Москве газон уложили поверх снега

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Новости Москвы' class="item-image" >
Телеграм-канал Новости Москвы

В северной части Москвы газон сложили поверх снега. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Алтуфьево. Там прохожие заметили странную картину — несколько рулонов газонной травы, уложенные на снег. Очевидцы сняли увиденное на камеру.

Теперь на севере столицы есть выделяющийся среди снега участок зеленой травы. С какой целью было решено уложить газон таким образом не сообщается.

До этого в городе Бор под Нижним Новгородом коммунальщики уложили асфальт на снег. Процесс жители засняли на видео. В администрации городского округа после произошедшего рассказали, что принимать работу будут вместе с горожанами.

Ранее городские службы столицы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада.

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