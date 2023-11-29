В Москве заметили уложенный на снег газон

В северной части Москвы газон сложили поверх снега. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Алтуфьево. Там прохожие заметили странную картину — несколько рулонов газонной травы, уложенные на снег. Очевидцы сняли увиденное на камеру.

Теперь на севере столицы есть выделяющийся среди снега участок зеленой травы. С какой целью было решено уложить газон таким образом не сообщается.

До этого в городе Бор под Нижним Новгородом коммунальщики уложили асфальт на снег. Процесс жители засняли на видео. В администрации городского округа после произошедшего рассказали, что принимать работу будут вместе с горожанами.

Ранее городские службы столицы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада.