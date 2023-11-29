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Россиянин хранил под кроватью исправный американский гранатомет

Mash: у жителя Ростовской области изъяли американский гранатомет М72А5

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Wikimedia Commons

Житель Ростовской области хранил под кроватью американский противотанковый гранатомет, оружие изъяли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Противотанковое оружие М72А5 стоимостью больше тысячи долларов лежало под кроватью 41-летнего Сергея Г. Оперативники все изъяли и увезли в отдел. Позже оказалось, что гранатомет был в рабочем состоянии», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что события происходили в Аксайском районе Ростовской области.

Противотанковый гранатомет М72 был разработан в США в 1963 году. Модель оказалась удачной и с тех пор использовалась во многих военных кампаниях, начиная с войны во Вьетнаме и заканчивая конфликтом на Украине.

Как оружие попало к россиянину, в публикации Mash не уточняется.

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